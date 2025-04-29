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الجنوب
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بيان قطري بريطاني مشترك: إتفاق على العمل معًا في سوريا لتقديم المساعدات الإنسانية ودعم جهود إعادة الإعمار وتأييد التقدم الذي أحرز في عملية الإصلاح في لبنان
آخر الأخبار
2025-04-29 | 09:49
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بيان قطري بريطاني مشترك: إتفاق على العمل معًا في سوريا لتقديم المساعدات الإنسانية ودعم جهود إعادة الإعمار وتأييد التقدم الذي أحرز في عملية الإصلاح في لبنان
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