بيان قطري بريطاني مشترك: إتفاق على العمل معًا في سوريا لتقديم المساعدات الإنسانية ودعم جهود إعادة الإعمار وتأييد التقدم الذي أحرز في عملية الإصلاح في لبنان

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