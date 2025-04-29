الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة ثقافة السياحة في لبنان أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
كريستال
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
رياضة
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

الأمين العام للأمم المتحدة: الوضع في قطاع غزة يسير من سيء إلى أسوأ

آخر الأخبار
2025-04-29 | 10:16
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
الأمين العام للأمم المتحدة: الوضع في قطاع غزة يسير من سيء إلى أسوأ
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
0min
الأمين العام للأمم المتحدة: الوضع في قطاع غزة يسير من سيء إلى أسوأ

 
 
*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية

آخر الأخبار

العام

للأمم

المتحدة:

الوضع

LBCI التالي
احصاءات غرفة التحكم: 3 جرحى في 3 حوادث سير خلال الساعات الـ24 الماضية
مصدران أمنيان مصريان لرويترز: مفاوضات القاهرة في شأن غزة تشهد تقدمًا كبيرًا و إجماع على وقف إطلاق نار طويل الأمد
LBCI السابق

آخر الأخبار

d-none hideMe
LBCI
آخر الأخبار
14:05

بيان: وزراء خارجية بريكس يعبرون عن قلقهم إزاء فرض رسوم جمركية متبادلة وتدابير غير جمركية بشكل عشوائي

LBCI
آخر الأخبار
14:04

بيان: وزراء خارجية بريكس يستنكرون محاولات تقويض عمل المؤسسات متعددة الأطراف العالمية من جانب واحد

LBCI
أخبار لبنان
14:02

الصادق: لأسباب طارئة تم تأجيل لقائي مع تيمور جنبلاط إلى الخميس

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:00

بين الرياضة واكتشاف تراث لبنان... رحلة مشي دامت 13 يوما

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
آخر الأخبار
14:05

بيان: وزراء خارجية بريكس يعبرون عن قلقهم إزاء فرض رسوم جمركية متبادلة وتدابير غير جمركية بشكل عشوائي

LBCI
آخر الأخبار
14:04

بيان: وزراء خارجية بريكس يستنكرون محاولات تقويض عمل المؤسسات متعددة الأطراف العالمية من جانب واحد

LBCI
آخر الأخبار
12:12

يسرائيل هيوم: ظرف مشبوه وصل إلى مكتب نتنياهو بالقدس ويجري فحص محتواه

LBCI
آخر الأخبار
11:31

أ.ف.ب عن وثيقة قدمت للمحكمة: الحكومة الإسرائيلية تتراجع عن قرار إقالة رئيس الشاباك

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
2025-02-20

"القوات" قدّمت إخبارا ضدّ "جنود الرب": تتستّر بغطاء ديني لتحقيق أهداف خارجة عن القانون

LBCI
آخر الأخبار
2025-02-16

الوكالة الوطنية للإعلام: الجيش الإسرائيلي نفذ تفجيرًا في منطقة اللبونة في القطاع الغربي

LBCI
أمن وقضاء
2025-04-25

هدّدها وابتزّها بمبلغ مالي لقاء عدم نشر صورها... فأوقفته مفرزة زحلة القضائية

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:22

إشتباكات جرمانا تعيد ملف الأقليات في سوريا إلى الواجهة... والدروز على ضفتين

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:00

بين الرياضة واكتشاف تراث لبنان... رحلة مشي دامت 13 يوما

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:50

24 ساعة على انطلاق المهرجان الرياضي الأكبر OMT Beirut Sports Festival

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:48

جامعة القديس يوسف تفتتح حرمها التاسع في لبنان بشراكة تحيي إرث شارل قرم

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:47

للمهتمين بالصناعات الإلكترونية... هذه فرصتكم في لبنان

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:35

بعد ١٠٠ يوم على عودته الى البيت الأبيض… حقيقة وعود ترامب!

LBCI
أخبار دولية
13:25

أسعد الشيباني: لا استقرار في سوريا مع استمرار الاعتداءات الإسرائيلية

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:22

إشتباكات جرمانا تعيد ملف الأقليات في سوريا إلى الواجهة... والدروز على ضفتين

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:18

تل أبيب تكشف عن معادلة جديدة لوقف النار في لبنان

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:16

محاولات مستمرة للقوى السياسية توصلًا إلى المناصفة في بلدية بيروت

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
اقتصاد
02:09

انخفاض في أسعار المحروقات...

LBCI
حال الطقس
02:13

طقس لبنان: تقلّبات مع انخفاض بدرجات الحرارة

LBCI
أخبار لبنان
05:15

المالية حولّت جميع رواتب العاملين في القطاع العام

LBCI
خبر عاجل
16:21

جيروزاليم بوست عن مسؤول إسرائيليّ: التقديرات في إسرائيل أن المفاوضات بين واشنطن وطهران يرجح أن تنتهي باتفاق

LBCI
أمن وقضاء
09:59

سرق سائقي سيارات الأجرة منتحلا صفة عسكري متقاعد... فوقع في قبضة شعبة المعلومات

LBCI
خبر عاجل
12:04

تدابير سير بمناسبة إقامة سباق بيروت ماراثون

LBCI
اسرار
23:30

أسرار الصحف 29-04-2025

LBCI
أخبار دولية
16:28

مصدران أمنيان مصريان لرويترز: مفاوضات القاهرة في شأن غزة تشهد تقدمًا كبيرًا و إجماع على وقف إطلاق نار طويل الأمد

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More