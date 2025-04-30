الرئيس عون مستقبلا رئيس لجنة مراقبة وقف الأعمال العدائية الجنرال الأميركي جاسبر جيفرز: الجيش اللبناني يقوم بمهامه كاملة في الجنوب ولا سيّما في منطقة جنوب الليطاني

الرئيس عون تسلّم رسالة من أمير دولة الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح نقلها إليه القائم بأعمال سفارة الكويت لدى لبنان ياسين الماجد تضمنت دعوة رسمية لزيارة الكويت في 11 و12 أيار المقبل

الرئيس عون تسلّم رسالة من أمير دولة الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح نقلها إليه القائم بأعمال سفارة الكويت لدى لبنان ياسين الماجد تضمنت دعوة رسمية لزيارة الكويت في 11 و12 أيار المقبل

الرئيس عون مستقبلا رئيس لجنة مراقبة وقف الأعمال العدائية: لضرورة تفعيل عمل اللجنة ومواصلة الضغط على إسرائيل لوقف اعتداءاتها والانسحاب من التلال الخمس وإعادة الأسرى اللبنانيين