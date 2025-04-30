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o
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o
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o
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o
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الرئيس عون لسكاي نيوز عربية: لن نستطيع فتح كل الملفات دفعة واحدة ولدينا أولويات وقرار سحب السلاح سيطبَّق على كل الأراضي اللبنانية ولكن الأولوية للجنوب ويجب أن نفتح ملف السلاح داخل المخيمات الفلسطينية
آخر الأخبار
2025-04-30 | 07:15
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الرئيس عون لسكاي نيوز عربية: لن نستطيع فتح كل الملفات دفعة واحدة ولدينا أولويات وقرار سحب السلاح سيطبَّق على كل الأراضي اللبنانية ولكن الأولوية للجنوب ويجب أن نفتح ملف السلاح داخل المخيمات الفلسطينية
*
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