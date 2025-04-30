الرئيس عون لسكاي نيوز عربية: القرار اتُّخذ بخصوص حصر السلاح ولم يبق إلا المعالجة والتطبيق على أرض الواقع

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الرئيس عون لسكاي نيوز عربية: المعلومة عن أن حزب الله رفض دخول الجيش لتفتيش أحد المواقع في الضاحية غير صحيحة والسبب في عدم انتشار الجيش اللبناني على الحدود هو احتلال إسرائيل للنقاط الخمس