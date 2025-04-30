حاصباني لـ حوار المرحلة: يجب أن تتسارع وتيرة تنفيذ خطاب القسم والبيان الوزاري وأن تتخذ الدولة بيدها زمام الأمور

الرئيس عون تسلّم رسالة من أمير دولة الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح نقلها إليه القائم بأعمال سفارة الكويت لدى لبنان ياسين الماجد تضمنت دعوة رسمية لزيارة الكويت في 11 و12 أيار المقبل

الرئيس عون تسلّم رسالة من أمير دولة الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح نقلها إليه القائم بأعمال سفارة الكويت لدى لبنان ياسين الماجد تضمنت دعوة رسمية لزيارة الكويت في 11 و12 أيار المقبل

الرئيس عون مستقبلا رئيس لجنة مراقبة وقف الأعمال العدائية الجنرال الأميركي جاسبر جيفرز: الجيش اللبناني يقوم بمهامه كاملة في الجنوب ولا سيّما في منطقة جنوب الليطاني