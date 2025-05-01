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يديعوت أحرونوت: تكلفة إعادة الإعمار بعد الحرائق الضّخمة في إسرائيل قد تصل إلى ملايين الدّولارات
آخر الأخبار
2025-04-30 | 23:44
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يديعوت أحرونوت: تكلفة إعادة الإعمار بعد الحرائق الضّخمة في إسرائيل قد تصل إلى ملايين الدّولارات
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