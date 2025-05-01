الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
22
o
البقاع
23
o
الجنوب
22
o
الشمال
22
o
جبل لبنان
19
o
كسروان
22
o
متن
22
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
مباشر عند الساعة الثالثة
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
22
o
البقاع
23
o
الجنوب
22
o
الشمال
22
o
جبل لبنان
19
o
كسروان
22
o
متن
22
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
رياضة
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
الوكالة الوطنية للإعلام: قوع حادث على أوتوستراد المصيلح بالإتجاهين ما أدى إلى قطع الطريق وتعمل فرق الدفاع المدني على فتحها ورفع السيارات المتضررة فيما حضرت فصيلة الدرك والإسعافات لنقل المصابين إلى مستشفيات المنطقة لتلقي العلاج
آخر الأخبار
2025-05-01 | 07:02
مشاهدات عالية
شارك
شارك
0
min
الوكالة الوطنية للإعلام: قوع حادث على أوتوستراد المصيلح بالإتجاهين ما أدى إلى قطع الطريق وتعمل فرق الدفاع المدني على فتحها ورفع السيارات المتضررة فيما حضرت فصيلة الدرك والإسعافات لنقل المصابين إلى مستشفيات المنطقة لتلقي العلاج
*
حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية
آخر الأخبار
الوطنية
للإعلام:
أوتوستراد
المصيلح
بالإتجاهين
الطريق
وتعمل
الدفاع
المدني
فتحها
السيارات
المتضررة
فصيلة
الدرك
والإسعافات
المصابين
مستشفيات
المنطقة
لتلقي
العلاج
التالي
قوات الدعم السريع تقصف القصر الجمهوريّ في الخرطوم
عاد رئيس الجمهورية إلى بيروت بعد زيارة رسمية لدولة الإمارات العربية المتحدة أنهاها في أبو ظبي بجولة في جامع الشيخ زايد الكبير حيث تنقل في أرجائه ودون كلمة في السجل الذهبي
السابق
آخر الأخبار
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
09:00
إطلاق مشروع ترميم قصر العدل في بعبدا
أخبار لبنان
09:00
إطلاق مشروع ترميم قصر العدل في بعبدا
0
أمن وقضاء
08:55
إقفال باب قبول طلبات الترشيح في سرايا زغرتا وفوز مقاعد إختيارية بالتزكية
أمن وقضاء
08:55
إقفال باب قبول طلبات الترشيح في سرايا زغرتا وفوز مقاعد إختيارية بالتزكية
0
أخبار لبنان
08:47
توضيح من وزارة التربية: نتبع نهج التشارك والشفافية
أخبار لبنان
08:47
توضيح من وزارة التربية: نتبع نهج التشارك والشفافية
0
أمن وقضاء
08:30
قرار بمنع المواكب السيارة خلال الأعمال الإنتخابية
أمن وقضاء
08:30
قرار بمنع المواكب السيارة خلال الأعمال الإنتخابية
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
آخر الأخبار
08:16
الوكالة الوطنية للإعلام: إستشهاد عنصر في الدفاع المدني اللبناني جراء الإستهداف الإسرائيلي الثاني في محيط بركة ميس الجبل
آخر الأخبار
08:16
الوكالة الوطنية للإعلام: إستشهاد عنصر في الدفاع المدني اللبناني جراء الإستهداف الإسرائيلي الثاني في محيط بركة ميس الجبل
0
آخر الأخبار
08:14
توقيع إتفاقية بين الهيئة العامة للمنافذ البرية والبحرية في الجمهورية العربية السورية وشركة CMA CGM الفرنسية برعاية الرئيس أحمد الشرع
آخر الأخبار
08:14
توقيع إتفاقية بين الهيئة العامة للمنافذ البرية والبحرية في الجمهورية العربية السورية وشركة CMA CGM الفرنسية برعاية الرئيس أحمد الشرع
0
آخر الأخبار
08:11
الوكالة الوطنية للإعلام: قصف مدفعي إسرائيلي إستهدف بقذيفتين أطراف بلدة شبعا
آخر الأخبار
08:11
الوكالة الوطنية للإعلام: قصف مدفعي إسرائيلي إستهدف بقذيفتين أطراف بلدة شبعا
0
آخر الأخبار
07:56
مركز عمليات طوارىء الصحة: الغارة الثانية على بلدة ميس الجبل جنوب لبنان أدت إلى سقوط شهيد وإصابة شخص أخر بجروح
آخر الأخبار
07:56
مركز عمليات طوارىء الصحة: الغارة الثانية على بلدة ميس الجبل جنوب لبنان أدت إلى سقوط شهيد وإصابة شخص أخر بجروح
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
آخر الأخبار
07:56
مركز عمليات طوارىء الصحة: الغارة الثانية على بلدة ميس الجبل جنوب لبنان أدت إلى سقوط شهيد وإصابة شخص أخر بجروح
آخر الأخبار
07:56
مركز عمليات طوارىء الصحة: الغارة الثانية على بلدة ميس الجبل جنوب لبنان أدت إلى سقوط شهيد وإصابة شخص أخر بجروح
0
آخر الأخبار
08:16
الوكالة الوطنية للإعلام: إستشهاد عنصر في الدفاع المدني اللبناني جراء الإستهداف الإسرائيلي الثاني في محيط بركة ميس الجبل
آخر الأخبار
08:16
الوكالة الوطنية للإعلام: إستشهاد عنصر في الدفاع المدني اللبناني جراء الإستهداف الإسرائيلي الثاني في محيط بركة ميس الجبل
0
أخبار لبنان
06:39
قرار من وزير الداخلية في شأن وقف سير الدراجات النارية
أخبار لبنان
06:39
قرار من وزير الداخلية في شأن وقف سير الدراجات النارية
0
حال الطقس
02:54
منخفض جويّ معتاد لغاية الاثنين…
حال الطقس
02:54
منخفض جويّ معتاد لغاية الاثنين…
بالفيديو
d-none hideMe
0
تقارير نشرة الاخبار
08:28
التوتر يسود على الساحة السورية الدرزية… إليكم جديد المواجهات
تقارير نشرة الاخبار
08:28
التوتر يسود على الساحة السورية الدرزية… إليكم جديد المواجهات
0
تقارير نشرة الاخبار
07:46
صفحة جديدة في العلاقات اللبنانية الإماراتية
تقارير نشرة الاخبار
07:46
صفحة جديدة في العلاقات اللبنانية الإماراتية
0
أخبار دولية
01:24
واشنطن وكييف تبرمان اتفاقا لإعادة الإعمار واستغلال الموارد الطبيعية
أخبار دولية
01:24
واشنطن وكييف تبرمان اتفاقا لإعادة الإعمار واستغلال الموارد الطبيعية
0
تقارير نشرة الاخبار
13:24
خلفاً لجيفرز... مايكل جي ليني رئيساً مقيماً للجنة مراقبة اتفاق وقف إطلاق النار بين لبنان وإسرائيل
تقارير نشرة الاخبار
13:24
خلفاً لجيفرز... مايكل جي ليني رئيساً مقيماً للجنة مراقبة اتفاق وقف إطلاق النار بين لبنان وإسرائيل
0
تقارير نشرة الاخبار
13:24
ساعات تفصلنا عن إنطلاق ماراثون بيروت...
تقارير نشرة الاخبار
13:24
ساعات تفصلنا عن إنطلاق ماراثون بيروت...
0
تقارير نشرة الاخبار
13:22
في المتن الشمالي الاوسط والاعلى معارك ساخنة عائليا وسياسيا
تقارير نشرة الاخبار
13:22
في المتن الشمالي الاوسط والاعلى معارك ساخنة عائليا وسياسيا
0
تقارير نشرة الاخبار
13:19
الاتصالات تعود تدريجياً إلى الجنوب: ورشة ترميم بعد الحرب
تقارير نشرة الاخبار
13:19
الاتصالات تعود تدريجياً إلى الجنوب: ورشة ترميم بعد الحرب
0
تقارير نشرة الاخبار
13:18
إسرائيل تقاتل على 7 جبهات وسط تحديات داخلية
تقارير نشرة الاخبار
13:18
إسرائيل تقاتل على 7 جبهات وسط تحديات داخلية
0
تقارير نشرة الاخبار
13:14
هدوء حذر يُخيم على صحنايا السورية بعد يوم طويل نفَّذت فيه إسرائيل تهديداتها
تقارير نشرة الاخبار
13:14
هدوء حذر يُخيم على صحنايا السورية بعد يوم طويل نفَّذت فيه إسرائيل تهديداتها
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
أخبار دولية
04:48
ضمن مساعي البحث عن اوستن تايس... معطيات جديدة للـLBCI
أخبار دولية
04:48
ضمن مساعي البحث عن اوستن تايس... معطيات جديدة للـLBCI
2
حال الطقس
02:54
منخفض جويّ معتاد لغاية الاثنين…
حال الطقس
02:54
منخفض جويّ معتاد لغاية الاثنين…
3
أمن وقضاء
10:59
الجيش: إحباط عملية تهريب محروقات عبر الحدود اللبنانية - السورية
أمن وقضاء
10:59
الجيش: إحباط عملية تهريب محروقات عبر الحدود اللبنانية - السورية
4
خبر عاجل
07:07
بعد يوم من الإشتباكات الدامية... مقتل رئيس بلدية مدينة صحنايا رميًا بالرصاص
خبر عاجل
07:07
بعد يوم من الإشتباكات الدامية... مقتل رئيس بلدية مدينة صحنايا رميًا بالرصاص
5
أخبار لبنان
12:02
فرنسا تدعو إسرائيل إلى "أقصى درجات ضبط النفس" في لبنان
أخبار لبنان
12:02
فرنسا تدعو إسرائيل إلى "أقصى درجات ضبط النفس" في لبنان
6
خبر عاجل
13:58
معلومات للـLBCI: وزير المال وقع مرسوم التشكيلات القضائية لرؤساء التمييز في المحافظات بعدما تسلمه ظهر اليوم من وزير العدل
خبر عاجل
13:58
معلومات للـLBCI: وزير المال وقع مرسوم التشكيلات القضائية لرؤساء التمييز في المحافظات بعدما تسلمه ظهر اليوم من وزير العدل
7
أخبار دولية
10:26
إقفال حضانة فوراً إثر وفاة طفلة وفتح تحقيق بأمر من وزير الصحة
أخبار دولية
10:26
إقفال حضانة فوراً إثر وفاة طفلة وفتح تحقيق بأمر من وزير الصحة
8
أخبار دولية
04:41
"كمين" على طريق السويداء-دمشق
أخبار دولية
04:41
"كمين" على طريق السويداء-دمشق
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More