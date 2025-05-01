الوكالة الوطنية للإعلام: قوع حادث على أوتوستراد المصيلح بالإتجاهين ما أدى إلى قطع الطريق وتعمل فرق الدفاع المدني على فتحها ورفع السيارات المتضررة فيما حضرت فصيلة الدرك والإسعافات لنقل المصابين إلى مستشفيات المنطقة لتلقي العلاج

عاد رئيس الجمهورية إلى بيروت بعد زيارة رسمية لدولة الإمارات العربية المتحدة أنهاها في أبو ظبي بجولة في جامع الشيخ زايد الكبير حيث تنقل في أرجائه ودون كلمة في السجل الذهبي

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