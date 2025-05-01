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وسائل إعلام رسمية نقلًا عن المتحدث بإسم الخارجية الإيرانية: طهران ستواصل المشاركة "بجدية وحزم" في مفاوضات تستهدف تحقيق نتائج مع أميركا

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2025-05-01 | 10:43
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وسائل إعلام رسمية نقلًا عن المتحدث بإسم الخارجية الإيرانية: طهران ستواصل المشاركة &quot;بجدية وحزم&quot; في مفاوضات تستهدف تحقيق نتائج مع أميركا
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وسائل إعلام رسمية نقلًا عن المتحدث بإسم الخارجية الإيرانية: طهران ستواصل المشاركة "بجدية وحزم" في مفاوضات تستهدف تحقيق نتائج مع أميركا

 
 
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