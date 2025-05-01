مصدر مطلع لرويترز: أميركا لم تؤكد قط مشاركتها في جولة رابعة من المحادثات مع إيران يوم السبت في روما ولم يتحدد موعد بعد للجولة القادمة

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