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الوكالة الوطنية: محلقة اسرائيلية ألقت قنبلتين صوتيتين في محيط منزل في بلدة حولا
آخر الأخبار
2025-05-01 | 11:59
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الوكالة الوطنية: محلقة اسرائيلية ألقت قنبلتين صوتيتين في محيط منزل في بلدة حولا
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حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية
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