الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
19
o
البقاع
15
o
الجنوب
18
o
الشمال
18
o
جبل لبنان
15
o
كسروان
18
o
متن
18
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
لعبة قدري
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
19
o
البقاع
15
o
الجنوب
18
o
الشمال
18
o
جبل لبنان
15
o
كسروان
18
o
متن
18
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
رياضة
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
ترامب: سنعمل على إخراج الرهائن لدى حماس بأسرع وقت ممكن
آخر الأخبار
2025-05-01 | 12:47
مشاهدات عالية
شارك
شارك
0
min
ترامب: سنعمل على إخراج الرهائن لدى حماس بأسرع وقت ممكن
*
حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية
آخر الأخبار
سنعمل
إخراج
الرهائن
بأسرع
التالي
هجوم بطائرة مسيّرة روسية على أوديسا الأوكرانية
ماكرون يعرض على إسرائيل المساعدة لمكافحة الحرائق
السابق
آخر الأخبار
d-none hideMe
0
أخبار دولية
16:35
الأوروبيون يستعدّون لفرض عقوبات جديدة على روسيا
أخبار دولية
16:35
الأوروبيون يستعدّون لفرض عقوبات جديدة على روسيا
0
أخبار لبنان
16:23
"التجديد للكل": حزب القوات اللبنانية لم يصدر أي بيان رسمي يدعم اللائحة
أخبار لبنان
16:23
"التجديد للكل": حزب القوات اللبنانية لم يصدر أي بيان رسمي يدعم اللائحة
0
أخبار لبنان
15:53
لائحة "كفرمتى أمانة": لائحتنا مدعومة من كل العائلات والأحزاب في البلدة
أخبار لبنان
15:53
لائحة "كفرمتى أمانة": لائحتنا مدعومة من كل العائلات والأحزاب في البلدة
0
أخبار لبنان
15:39
"التقدمي الاشتراكي": اتفاق بين الادارة السورية وأبناء جرمانا على ترتيبات سلمية تعالج الاشكالات الحاصلة
أخبار لبنان
15:39
"التقدمي الاشتراكي": اتفاق بين الادارة السورية وأبناء جرمانا على ترتيبات سلمية تعالج الاشكالات الحاصلة
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
آخر الأخبار
14:32
كبير مستشاري الرئيس الأميركي مسعد بولس لـ"الجزيرة": على الجيش اللبناني القيام بمهامه على كامل الأراضي وليس جنوب الليطاني فقط
آخر الأخبار
14:32
كبير مستشاري الرئيس الأميركي مسعد بولس لـ"الجزيرة": على الجيش اللبناني القيام بمهامه على كامل الأراضي وليس جنوب الليطاني فقط
0
آخر الأخبار
14:28
معلومات للـLBCI: الاجتماع الذي عقد في مقام عين الزمان في السويداء وضم مشايخ العقل الثلاثة حكمت الهجري وحمود الحناوي ويوسف جربوع وممثلي الفصائل المسلحة كافة خلص إلى دخول الامن العام السوري إلى المحافظة وضمّ الفصائل المسلحة إلى أجهزة الدولة بشكل رسمي
آخر الأخبار
14:28
معلومات للـLBCI: الاجتماع الذي عقد في مقام عين الزمان في السويداء وضم مشايخ العقل الثلاثة حكمت الهجري وحمود الحناوي ويوسف جربوع وممثلي الفصائل المسلحة كافة خلص إلى دخول الامن العام السوري إلى المحافظة وضمّ الفصائل المسلحة إلى أجهزة الدولة بشكل رسمي
0
آخر الأخبار
14:26
ترامب: مستشار الأمن القومي والتز سيكون السفير المقبل لدى الأمم المتحدة
آخر الأخبار
14:26
ترامب: مستشار الأمن القومي والتز سيكون السفير المقبل لدى الأمم المتحدة
0
آخر الأخبار
14:26
ترامب: ماركو روبيو سيتولى في هذه الأثناء منصب مستشار الأمن القومي الأمريكي
آخر الأخبار
14:26
ترامب: ماركو روبيو سيتولى في هذه الأثناء منصب مستشار الأمن القومي الأمريكي
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
2025-03-18
جابر لـ"الجمهورية": لا شطب أو تصفير للودائع وستُستعاد بصورة تدريجية
أخبار لبنان
2025-03-18
جابر لـ"الجمهورية": لا شطب أو تصفير للودائع وستُستعاد بصورة تدريجية
0
تقارير نشرة الاخبار
13:22
صفحة جديدة بين بيروت وأبو ظبي
تقارير نشرة الاخبار
13:22
صفحة جديدة بين بيروت وأبو ظبي
0
أخبار دولية
11:44
مستشار الأمن القومي الأميركي مايك والتز يغادر منصبه
أخبار دولية
11:44
مستشار الأمن القومي الأميركي مايك والتز يغادر منصبه
0
أخبار دولية
2025-04-26
ارتفاع حصيلة الانفجار في جنوب إيران إلى 8 قتلى و750 جريحا
أخبار دولية
2025-04-26
ارتفاع حصيلة الانفجار في جنوب إيران إلى 8 قتلى و750 جريحا
بالفيديو
d-none hideMe
0
تقارير نشرة الاخبار
13:46
مرحبا دولة بجزئه الثاني على الـLBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:46
مرحبا دولة بجزئه الثاني على الـLBCI
0
رياضة
13:44
في الفوروم دو بيروت... محطات رياضية يومية ضمن مهرجان Beirut Sports Festival
رياضة
13:44
في الفوروم دو بيروت... محطات رياضية يومية ضمن مهرجان Beirut Sports Festival
0
تقارير نشرة الاخبار
13:43
يوم ماراثوني ببصمة وطنية!
تقارير نشرة الاخبار
13:43
يوم ماراثوني ببصمة وطنية!
0
أخبار دولية
13:32
تفسير واشنطن لتأجيل الجولة الرابعة من المفاوضات الإيرانية - الأميركية
أخبار دولية
13:32
تفسير واشنطن لتأجيل الجولة الرابعة من المفاوضات الإيرانية - الأميركية
0
تقارير نشرة الاخبار
13:28
العملات المشفرة هم مالي آخر على لبنان
تقارير نشرة الاخبار
13:28
العملات المشفرة هم مالي آخر على لبنان
0
تقارير نشرة الاخبار
13:26
إسرائيل في قلب المشهد في سوريا... والعنوان: حماية الأقلية الدرزية
تقارير نشرة الاخبار
13:26
إسرائيل في قلب المشهد في سوريا... والعنوان: حماية الأقلية الدرزية
0
تقارير نشرة الاخبار
13:25
في سوريا أكثر من ١٠٠ قتيل في ٣ أيام... ونداءات لسحب السلاح من الطرفين
تقارير نشرة الاخبار
13:25
في سوريا أكثر من ١٠٠ قتيل في ٣ أيام... ونداءات لسحب السلاح من الطرفين
0
تقارير نشرة الاخبار
13:24
مشهد الإنتخابات البلدية في قضاء عاليه
تقارير نشرة الاخبار
13:24
مشهد الإنتخابات البلدية في قضاء عاليه
0
تقارير نشرة الاخبار
13:22
صفحة جديدة بين بيروت وأبو ظبي
تقارير نشرة الاخبار
13:22
صفحة جديدة بين بيروت وأبو ظبي
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
أخبار لبنان
06:39
قرار من وزير الداخلية في شأن وقف سير الدراجات النارية
أخبار لبنان
06:39
قرار من وزير الداخلية في شأن وقف سير الدراجات النارية
2
أخبار دولية
04:48
ضمن مساعي البحث عن اوستن تايس... معطيات جديدة للـLBCI
أخبار دولية
04:48
ضمن مساعي البحث عن اوستن تايس... معطيات جديدة للـLBCI
3
حال الطقس
02:54
منخفض جويّ معتاد لغاية الاثنين…
حال الطقس
02:54
منخفض جويّ معتاد لغاية الاثنين…
4
خبر عاجل
07:07
بعد يوم من الإشتباكات الدامية... مقتل رئيس بلدية مدينة صحنايا رميًا بالرصاص
خبر عاجل
07:07
بعد يوم من الإشتباكات الدامية... مقتل رئيس بلدية مدينة صحنايا رميًا بالرصاص
5
آخر الأخبار
12:26
تابعوا الحلقة الثانية من الموسم الثاني من "مرحبا دولة" الليلة الساعة 9:30 عبر شاشة الـLBCI
آخر الأخبار
12:26
تابعوا الحلقة الثانية من الموسم الثاني من "مرحبا دولة" الليلة الساعة 9:30 عبر شاشة الـLBCI
6
أخبار دولية
04:41
"كمين" على طريق السويداء-دمشق
أخبار دولية
04:41
"كمين" على طريق السويداء-دمشق
7
تقارير نشرة الاخبار
08:28
التوتر يسود على الساحة السورية الدرزية… إليكم جديد المواجهات
تقارير نشرة الاخبار
08:28
التوتر يسود على الساحة السورية الدرزية… إليكم جديد المواجهات
8
أخبار لبنان
05:58
فترة الصّمت الانتخابيّ الواجب التقيّد بها خلال مراحل الانتخابات البلدية والاختيارية
أخبار لبنان
05:58
فترة الصّمت الانتخابيّ الواجب التقيّد بها خلال مراحل الانتخابات البلدية والاختيارية
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More