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وزير الدفاع الإسرائيلي: أكرر تحذيري لرئيس النظام السوري إن لم يتوقف الاعتداء على دروز ⁧‫سوريا‬⁩ سنرد بقوة كبيرة

آخر الأخبار
2025-05-01 | 13:05
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وزير الدفاع الإسرائيلي: أكرر تحذيري لرئيس النظام السوري إن لم يتوقف الاعتداء على دروز ⁧‫سوريا‬⁩ سنرد بقوة كبيرة
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وزير الدفاع الإسرائيلي: أكرر تحذيري لرئيس النظام السوري إن لم يتوقف الاعتداء على دروز ⁧‫سوريا‬⁩ سنرد بقوة كبيرة

 
 
*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية

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