معلومات للـLBCI: الاجتماع الذي عقد في مقام عين الزمان في السويداء وضم مشايخ العقل الثلاثة حكمت الهجري وحمود الحناوي ويوسف جربوع وممثلي الفصائل المسلحة كافة خلص إلى دخول الامن العام السوري إلى المحافظة وضمّ الفصائل المسلحة إلى أجهزة الدولة بشكل رسمي

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