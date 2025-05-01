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كبير مستشاري الرئيس الأميركي مسعد بولس لـ"الجزيرة": على الجيش اللبناني القيام بمهامه على كامل الأراضي وليس جنوب الليطاني فقط
آخر الأخبار
2025-05-01 | 14:32
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كبير مستشاري الرئيس الأميركي مسعد بولس لـ"الجزيرة": على الجيش اللبناني القيام بمهامه على كامل الأراضي وليس جنوب الليطاني فقط
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