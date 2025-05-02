الجزيرة: رتل من إدارة الأمن العام دخل إلى مدينة جرمانا بريف دمشق وعزز الحواجز المحيطة بها والمقر الأمني

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"سي.أن.أن" عن تحالف أسطول الحرية المتّجه إلى غزة: سفينة الأسطول تعرضت لهجوم بمسيّرة وهناك ثقب في السفينة وهي تغرق الآن وأرسلنا نداءات استغاثة