مقررات المجلس الاعلى للدفاع: التأكيد على تطبيق الانتخابات بشكل منضبط أمنيًّا ومن دون تحيّز لأي مرشح

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مقررات المجلس الأعلى للدفاع: الرئيس سلام أشار إلى ضرورة تسليم السلاح غير الشرعيّ وعدم السماح لأ ي فصيلة من زعزعة الاستقرار اللبنانيّ مع تأكيد تمسّك لبنان بحق تقرير مصير الفلسطينيين