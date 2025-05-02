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الوكالة الوطنية: لا صحة لما جرى تداوله عن سقوط منطاد تجسسي في منطقة وادي زفتا

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2025-05-02 | 07:18
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الوكالة الوطنية: لا صحة لما جرى تداوله عن سقوط منطاد تجسسي في منطقة وادي زفتا
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الوكالة الوطنية: لا صحة لما جرى تداوله عن سقوط منطاد تجسسي في منطقة وادي زفتا

 
 
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