لائحة ائتلاف بيروت مدينتي 2025: بيروت مديتني تعود الى المواجهة لوضع خيار بلدي حقيقي ونعود بنفس تجديدي صلب وكلنا ثقة بأن اهل بيروت مستعدون اليوم لاعطاء الثقة لنهج الاصلاح

لائحة ائتلاف بيروت مدينتي 2025: أيها الـ"بيارتة" كونوا شركاء في مسيرة بناء الوطن بدءًا من بيروت العاصمة فمصير المدينة على المحك

لائحة ائتلاف بيروت مدينتي 2025: أيها الـ"بيارتة" كونوا شركاء في مسيرة بناء الوطن بدءًا من بيروت العاصمة فمصير المدينة على المحك

لائحة ائتلاف بيروت مدينتي 2025: التأخير في إجراء الانتخابات البلدية والاختيارية أدّى إلى انهيار بيروت لتصبح من دون أفق ومستقبل