احصاءات غرفة التحكم: ٣ قتلى و١١ جريحًا في ٩ حوادث سير خلال الساعات الـ24 الماضية

احصاءات غرفة التحكم: ٣ قتلى و١١ جريحًا في ٩ حوادث سير خلال الساعات الـ24 الماضية

"سي.أن.أن" عن تحالف أسطول الحرية المتّجه إلى غزة: سفينة الأسطول تعرضت لهجوم بمسيّرة وهناك ثقب في السفينة وهي تغرق الآن وأرسلنا نداءات استغاثة