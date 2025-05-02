الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
19
o
البقاع
13
o
الجنوب
18
o
الشمال
19
o
جبل لبنان
15
o
كسروان
19
o
متن
19
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
Sports
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
19
o
البقاع
13
o
الجنوب
18
o
الشمال
19
o
جبل لبنان
15
o
كسروان
19
o
متن
19
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
رياضة
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
توم حرب لـ جدل: لماذا لا يتحدث رئيس الجمهورية عن نزع السلاح غير الشرعي في بيروت الإدارية وجبل لبنان؟ وقرار المجلس الأعلى للدفاع خطوة ناقصة
آخر الأخبار
2025-05-02 | 13:58
مشاهدات عالية
شارك
شارك
0
min
توم حرب لـ جدل: لماذا لا يتحدث رئيس الجمهورية عن نزع السلاح غير الشرعي في بيروت الإدارية وجبل لبنان؟ وقرار المجلس الأعلى للدفاع خطوة ناقصة
*
حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية
آخر الأخبار
لماذا
يتحدث
الجمهورية
السلاح
الشرعي
بيروت
الإدارية
لبنان؟
وقرار
المجلس
الأعلى
للدفاع
ناقصة
التالي
بدء اجتماع للمجلس الأعلى للدفاع في بعبدا برئاسة الرئيس عون
احصاءات غرفة التحكم: ٣ قتلى و١١ جريحًا في ٩ حوادث سير خلال الساعات الـ24 الماضية
السابق
آخر الأخبار
d-none hideMe
0
آخر الأخبار
16:51
الجزيرة: غارة إسرائيلية على محيط حرستا في ريف دمشق
آخر الأخبار
16:51
الجزيرة: غارة إسرائيلية على محيط حرستا في ريف دمشق
0
أخبار دولية
16:46
مصادر لرويترز: أميركا تستعد لفرض عقوبات على روسيا وموافقة ترامب غير مؤكدة
أخبار دولية
16:46
مصادر لرويترز: أميركا تستعد لفرض عقوبات على روسيا وموافقة ترامب غير مؤكدة
0
أخبار دولية
16:44
الخارجية الأميركية تقر صفقة محتملة لبيع صواريخ متوسطة المدى للسعودية
أخبار دولية
16:44
الخارجية الأميركية تقر صفقة محتملة لبيع صواريخ متوسطة المدى للسعودية
0
آخر الأخبار
16:38
الجزيرة: تحليق طائرات إسرائيلية فوق العاصمة السورية
آخر الأخبار
16:38
الجزيرة: تحليق طائرات إسرائيلية فوق العاصمة السورية
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
آخر الأخبار
16:51
الجزيرة: غارة إسرائيلية على محيط حرستا في ريف دمشق
آخر الأخبار
16:51
الجزيرة: غارة إسرائيلية على محيط حرستا في ريف دمشق
0
آخر الأخبار
16:38
الجزيرة: تحليق طائرات إسرائيلية فوق العاصمة السورية
آخر الأخبار
16:38
الجزيرة: تحليق طائرات إسرائيلية فوق العاصمة السورية
0
آخر الأخبار
16:38
وكالة سانا: الطائرات الإسرائيلية تستهدف محيط قرية شطحة في ريف حماة
آخر الأخبار
16:38
وكالة سانا: الطائرات الإسرائيلية تستهدف محيط قرية شطحة في ريف حماة
0
آخر الأخبار
15:54
حنين_السيد لـ جدل: أنا مع العودة الآمنة والمستدامة للنازحين السوريين ولبنان ليس بلد لجوء
آخر الأخبار
15:54
حنين_السيد لـ جدل: أنا مع العودة الآمنة والمستدامة للنازحين السوريين ولبنان ليس بلد لجوء
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
16:23
السيد: "أمان" مستمر حتى آخر السنة... والزيارات المنزلية متواصلة
أخبار لبنان
16:23
السيد: "أمان" مستمر حتى آخر السنة... والزيارات المنزلية متواصلة
0
خبر عاجل
2025-04-16
الطيران الحربي الاسرائيلي يخرق جدار الصوت فوق عدد من المناطق اللبنانية
خبر عاجل
2025-04-16
الطيران الحربي الاسرائيلي يخرق جدار الصوت فوق عدد من المناطق اللبنانية
0
أخبار لبنان
12:09
سلام: لبنان متضامن مع سوريا في وجه الاعتداءات الإسرائيلية
أخبار لبنان
12:09
سلام: لبنان متضامن مع سوريا في وجه الاعتداءات الإسرائيلية
0
تقارير نشرة الاخبار
13:20
ذريعة الدفاع عن دروز سوريا غطاء لهجمات إسرائيل
تقارير نشرة الاخبار
13:20
ذريعة الدفاع عن دروز سوريا غطاء لهجمات إسرائيل
بالفيديو
d-none hideMe
0
تقارير نشرة الاخبار
16:21
إنطلاق فعاليات الدورة 29 من مهرجان السينما الأوروبية
تقارير نشرة الاخبار
16:21
إنطلاق فعاليات الدورة 29 من مهرجان السينما الأوروبية
0
رياضة
14:08
فعاليات مهرجان omt beirut sports festival مستمرة في الفوروم دو بيروت
رياضة
14:08
فعاليات مهرجان omt beirut sports festival مستمرة في الفوروم دو بيروت
0
تقارير نشرة الاخبار
13:45
دور المختار/ة بين الأمس واليوم
تقارير نشرة الاخبار
13:45
دور المختار/ة بين الأمس واليوم
0
تقارير نشرة الاخبار
13:41
هذا ما يطلبه أبناء كسروان من البلديات المنتخبة...
تقارير نشرة الاخبار
13:41
هذا ما يطلبه أبناء كسروان من البلديات المنتخبة...
0
تقارير نشرة الاخبار
13:39
في الشوف... مبارزات عائلية بخلطة سياسية
تقارير نشرة الاخبار
13:39
في الشوف... مبارزات عائلية بخلطة سياسية
0
تقارير نشرة الاخبار
13:37
أبرز ما خرج به لبنان من اجتماعات الربيع 2025
تقارير نشرة الاخبار
13:37
أبرز ما خرج به لبنان من اجتماعات الربيع 2025
0
أخبار لبنان
13:35
هذا ما يقوله وزير العدل عن أهمية إقرار قانون استقلالية القضاء
أخبار لبنان
13:35
هذا ما يقوله وزير العدل عن أهمية إقرار قانون استقلالية القضاء
0
تقارير نشرة الاخبار
13:33
مجلس الوزراء أقر مشروع قانون تنظيم القضاء العدلي... إليكم التفاصيل
تقارير نشرة الاخبار
13:33
مجلس الوزراء أقر مشروع قانون تنظيم القضاء العدلي... إليكم التفاصيل
0
تقارير نشرة الاخبار
13:20
ذريعة الدفاع عن دروز سوريا غطاء لهجمات إسرائيل
تقارير نشرة الاخبار
13:20
ذريعة الدفاع عن دروز سوريا غطاء لهجمات إسرائيل
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
حال الطقس
01:11
لبنان تحت تأثير منخفض ضعيف... طقس متقلّب وأمطار محليّة حتى الاثنين
حال الطقس
01:11
لبنان تحت تأثير منخفض ضعيف... طقس متقلّب وأمطار محليّة حتى الاثنين
2
أخبار دولية
00:12
الجيش الإسرائيلي يقول إنّ طائراته أغارت على منطقة مجاورة للقصر الرئاسي في دمشق
أخبار دولية
00:12
الجيش الإسرائيلي يقول إنّ طائراته أغارت على منطقة مجاورة للقصر الرئاسي في دمشق
3
خبر عاجل
09:59
معلومات للـLBCI: الرئيس السابق للحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط في طريقه إلى دمشق للقاء الرئيس السوري أحمد الشرع
خبر عاجل
09:59
معلومات للـLBCI: الرئيس السابق للحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط في طريقه إلى دمشق للقاء الرئيس السوري أحمد الشرع
4
فنّ
07:30
وفاة جيل سوبول مغنية I Kissed A Girl عن عمر 66 عامًا بطريقة مأساوية
فنّ
07:30
وفاة جيل سوبول مغنية I Kissed A Girl عن عمر 66 عامًا بطريقة مأساوية
5
خبر عاجل
14:57
مصدر سوري للـLBCI حول محادثات الرئيس السابق للحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط مع الرئيس السوري أحمد الشرع: تم التأكيد على أن الدروز جزء لا يتجرأ من المجتمع السوري وضرورة حصر السلاح في يد الدولة السورية
خبر عاجل
14:57
مصدر سوري للـLBCI حول محادثات الرئيس السابق للحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط مع الرئيس السوري أحمد الشرع: تم التأكيد على أن الدروز جزء لا يتجرأ من المجتمع السوري وضرورة حصر السلاح في يد الدولة السورية
6
خبر عاجل
11:26
معلومات للـLBCI: الرئيس السابق للحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط أنهى محادثاته مع الرئيس السوري أحمد الشرع وغادر قصر الشعب من دون الإدلاء بتصريح
خبر عاجل
11:26
معلومات للـLBCI: الرئيس السابق للحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط أنهى محادثاته مع الرئيس السوري أحمد الشرع وغادر قصر الشعب من دون الإدلاء بتصريح
7
خبر عاجل
10:58
معلومات للـLBCI: الرئيس السابق للحزب التقدمي الإشتراكي وليد جنبلاط يلتقي الرئيس السوري أحمد الشرع في قصر الشعب في زيارة بعيدة عن الإعلام
خبر عاجل
10:58
معلومات للـLBCI: الرئيس السابق للحزب التقدمي الإشتراكي وليد جنبلاط يلتقي الرئيس السوري أحمد الشرع في قصر الشعب في زيارة بعيدة عن الإعلام
8
أمن وقضاء
11:58
قوى الأمن حذرت من موقع إلكتروني إسرائيلي مشبوه
أمن وقضاء
11:58
قوى الأمن حذرت من موقع إلكتروني إسرائيلي مشبوه
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More