حنين السيد لـ جدل: لبنان دولة يجب أن تمول من موازنتها برامج كأمان فلا يمكننا الإعتماد دائمًا على الخارج لكن ذلك لا يحدث بين ليلة وضحاها بل يتطلب وقتًا

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