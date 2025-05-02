بلال عبدالله لـ جدل: القطاع الصحي هو الأكثر تضررًا خلال الأزمة والمواطن هو الحلقة الأضعف ونحاول رفع التغطية الصحية والإستشفائية لكن الفاتورة الصحية لا تزال مرتفعة وشعارنا الأول إعادة كرامة الشعب اللبناني بحصوله على الإستشفاء

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