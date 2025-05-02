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بلال عبدالله لـ جدل: في الصحة هناك شبه إجماع بأنه لا يمكننا الإستمرار واللبناني يُهان بأمنه الصحي

آخر الأخبار
2025-05-02 | 15:03
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بلال عبدالله لـ جدل: في الصحة هناك شبه إجماع بأنه لا يمكننا الإستمرار واللبناني يُهان بأمنه الصحي
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بلال عبدالله لـ جدل: في الصحة هناك شبه إجماع بأنه لا يمكننا الإستمرار واللبناني يُهان بأمنه الصحي

 
 
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