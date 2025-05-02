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o
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الجزيرة: غارة إسرائيلية على محيط حرستا في ريف دمشق
آخر الأخبار
2025-05-02 | 16:51
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الجزيرة: غارة إسرائيلية على محيط حرستا في ريف دمشق
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حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية
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