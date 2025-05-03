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بيروت
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البقاع
22
o
الجنوب
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o
الشمال
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o
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o
متن
23
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مستشار المرشد الإيرانيّ: المفاوضات مع واشنطن قد تصل إلى نتيجة وقد لا تصل والأمر يعتمد على عقلانية الطرف المقابل
آخر الأخبار
2025-05-03 | 04:08
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مستشار المرشد الإيرانيّ: المفاوضات مع واشنطن قد تصل إلى نتيجة وقد لا تصل والأمر يعتمد على عقلانية الطرف المقابل
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