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الوكالة الوطنية للإعلام: غارة على منزل جاهز في كفركلا

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2025-05-03 | 17:01
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الوكالة الوطنية للإعلام: غارة على منزل جاهز في كفركلا
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الوكالة الوطنية للإعلام: غارة على منزل جاهز في كفركلا

 
 
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