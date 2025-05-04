الرئيس عون: الأجهزة الأمنية تلقّت تعليمات صارمة لمواكبة العملية الانتخابية وضمان حسن سيرها

رئيس الجمهورية يصل إلى مبنى محافظة جبل لبنان مع وزيري الداخلية والعدل

رئيس الجمهورية يصل إلى مبنى محافظة جبل لبنان مع وزيري الداخلية والعدل

الرئيس عون للمواطن اللبناني: هذه فرصتك ضع الاسم التي تراه مناسبا ويؤمن مصلحة منطقتك ولا تدع العامل المالي أو الحزبي أن يؤثر على قرارك