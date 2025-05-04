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وزير الداخلية: حددت مهلة شهرين كحدى أقصى للانتخابات البلدية والاختيارية في الناعمة وحارة الناعمة

آخر الأخبار
2025-05-04 | 01:20
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وزير الداخلية: حددت مهلة شهرين كحدى أقصى للانتخابات البلدية والاختيارية في الناعمة وحارة الناعمة
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وزير الداخلية: حددت مهلة شهرين كحدى أقصى للانتخابات البلدية والاختيارية في الناعمة وحارة الناعمة

 
 
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