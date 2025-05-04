القناة 12 الإسرائيلية: الصاروخ اليمني تجاوز أربع طبقات للدفاع الجوي وسقط في قلب مطار بن غوريون

بعد فرض غرامة عليها... ميتا تهدد بوقف خدمات فيسبوك وانستغرام في نيجيريا

بعد فرض غرامة عليها... ميتا تهدد بوقف خدمات فيسبوك وانستغرام في نيجيريا

الجيش الإسرائيلي: الصاروخ الذي أطلق من اليمن سقط عند مطار بن غوريون ويجري التحقيق في الواقعة