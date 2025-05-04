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النائب زياد حواط: أردناها معركة ديمقراطية وأردنا تطبيق الدستور وللبلدية دور أساسي ومهم جدًا في المرحلة المقبلة
آخر الأخبار
2025-05-04 | 03:34
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النائب زياد حواط: أردناها معركة ديمقراطية وأردنا تطبيق الدستور وللبلدية دور أساسي ومهم جدًا في المرحلة المقبلة
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حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية
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