وزير الداخلية أحمد الحجار يصل إلى مركز الإقتراع في شحيم للإدلاء بصوته

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النائب الياس حنكش للـLBCI من رومية: المعركة معركة إنماء في الضيع واليوم هناك جو جديد في البلد والأمل الكبير بأن نرتقي إلى مستوى بلدان طبيعية ونأمل إستمرار هذا المنافسة الرياضية