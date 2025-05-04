الوزير السابق الياس المر للـLBCI: الهدف الأساسي اليوم هو الإنماء ومن الطبيعي أن بعض المناطق تشهد معارك بفعل تدخل الأحزاب

رويترز: المتحدث العسكري باسم الحوثيين يعلن مسؤولية الجماعة عن إطلاق الصاروخ على مطار بن غوريون الإسرائيلي

رويترز: المتحدث العسكري باسم الحوثيين يعلن مسؤولية الجماعة عن إطلاق الصاروخ على مطار بن غوريون الإسرائيلي

الوكالة الوطنية للإعلام: إشكال فردي بسيط في أحد أقلام الإقتراع في بلدة الغينة - فتوح كسروان أدى إلى إصابة أحد المواطنين بخدش في أنفه