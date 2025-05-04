النائب سامي الجميل من بكفيا: الانتخابات شيء طبيعي والأهم أن نعود الى الحياة الديمقراطية الصحيحة

المدير العام لأمن الدولة اللواء إدغار لاوندس وصل إلى سرايا جبيل في جولة تفقدية لسير العملية الانتخابية

المدير العام لأمن الدولة اللواء إدغار لاوندس وصل إلى سرايا جبيل في جولة تفقدية لسير العملية الانتخابية

النائب سامي جميل من بكفيا: نحن تقدمنا بإقتراح نسبي لكنه لم يقرّ ولا أعتقد أن الحل باللوائح المقفلة