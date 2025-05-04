طلال ارسلان من الشويفات: هذه المدينة النموذجية ترمز الى لبنان على شكل مصغر بما تحتويه من عيش واحد ومشترك بين كل الفئات اللبنانية وتوافقنا على شخصية رئيس البلدية نضال الجردي لما له من خدمات وإطلالة اجتماعية مرموقة في هذه البلدة وليس من منطلقات حزبية

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