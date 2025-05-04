الرئيس السابق ميشال سليمان من عمشيت: انا أدعم التغيير بشكل عام والاستمرار بالسلطة مضرّ

الوكالة الوطنية للإعلام: إشكال وقع في زوق مكايل بين ناخبين يدعم كلُ منهما لائحة والجيش أوقف عملية الإقتراع لخمس دقائق بغية المعالجة

الوكالة الوطنية للإعلام: إشكال وقع في زوق مكايل بين ناخبين يدعم كلُ منهما لائحة والجيش أوقف عملية الإقتراع لخمس دقائق بغية المعالجة

جورج عدوان للـLBCI من دير القمر: من المهم إجراء الاستحقاقات بمواعيدها الدستورية ومن أهم الأمور التي بدأها العهد الجديد هي احترام الاستحقاقات والجو هادئ جدا وديمقراطي