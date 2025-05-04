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الوكالة الرسمية نقلا عن وزير الطاقة: سوريا ستوقع اتفاقية لاستيراد الكهرباء من تركيا عبر خط بجهد 400 كيلو فولت قريبا
آخر الأخبار
2025-05-04 | 07:03
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الوكالة الرسمية نقلا عن وزير الطاقة: سوريا ستوقع اتفاقية لاستيراد الكهرباء من تركيا عبر خط بجهد 400 كيلو فولت قريبا
*
حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية
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