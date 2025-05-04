دلتا إير: إلغاء رحلة من مطار جون كينيدي إلى تل أبيب اليوم ورحلة تل أبيب إلى المطار غدا

التحكم المروري: 5 جرحى نتيجة إنقلاب وتدهور سيارة الى محاذاة أوتوستراد محلة دوار السلام في طرابلس - المسلك الغربي

التحكم المروري: 5 جرحى نتيجة إنقلاب وتدهور سيارة الى محاذاة أوتوستراد محلة دوار السلام في طرابلس - المسلك الغربي

أ.ف.ب: "إير إنديا" تعلّق رحلاتها إلى تل أبيب حتى 6 أيار بعد الهجوم الصاروخي