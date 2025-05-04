التحكم المروري: 5 جرحى نتيجة إنقلاب وتدهور سيارة الى محاذاة أوتوستراد محلة دوار السلام في طرابلس - المسلك الغربي

التحكم المروري: تعطل سيارة على طريق عاريا نزولا باتجاه بيروت تسبب بازدحام مروري في المحلة ودراج من مفرزة سير بعبدا في المحلة للمعالجة

التحكم المروري: تعطل سيارة على طريق عاريا نزولا باتجاه بيروت تسبب بازدحام مروري في المحلة ودراج من مفرزة سير بعبدا في المحلة للمعالجة

دلتا إير: إلغاء رحلة من مطار جون كينيدي إلى تل أبيب اليوم ورحلة تل أبيب إلى المطار غدا