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o
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نتنياهو: إسرائيل سترد على هجوم الحوثيين على مطارنا الرئيسي في الوقت والمكان اللذين نختارهما
آخر الأخبار
2025-05-04 | 11:52
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نتنياهو: إسرائيل سترد على هجوم الحوثيين على مطارنا الرئيسي في الوقت والمكان اللذين نختارهما
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حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية
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