وزير الداخلية بعد إقفال صناديق الإقتراع في محافظة جبل لبنان: اليوم كان عرسا وطنيا ديمقراطيا جامعا والعملية الإنتخابية انطلقت بسلاسة من دون أي ضغوط أو مشاكل أمنية تذكر

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