وزير الداخلية: الساعة السابعة تم اقفال صناديق الإقتراع بإستثناء المراكز التي كان بداخلها عدد من الناخبين وستبقى الأقلام مفتوحة الى حين استقبال الناخبين الموجودين ضمن حرم مراكز الاقتراع

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