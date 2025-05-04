لائحة جورج عون المدعومة من التيار الوطنيّ الحر تتقدم في الحدت

الإسعاف الإسرائيلي: قدمنا العلاج لثمانية مصابين بسبب سقوط الصاروخ اليمني في مطار بن غوريون جروح أحدهم متوسطة

الإسعاف الإسرائيلي: قدمنا العلاج لثمانية مصابين بسبب سقوط الصاروخ اليمني في مطار بن غوريون جروح أحدهم متوسطة

النائب الياس حنكش للـLBCI من رومية: المعركة معركة إنماء في الضيع واليوم هناك جو جديد في البلد والأمل الكبير بأن نرتقي إلى مستوى بلدان طبيعية ونأمل إستمرار هذا المنافسة الرياضية