النائب سامي الجميل: أهنئ الكتائبيين الناجحين وأتوجّه بتحية للكتائبيين الذين خاضوا معارك للمرة الأولى كما في بيت الدين

الوزير السابق الياس المر للـLBCI: الهدف الأساسي اليوم هو الإنماء ومن الطبيعي أن بعض المناطق تشهد معارك بفعل تدخل الأحزاب

الوزير السابق الياس المر للـLBCI: الهدف الأساسي اليوم هو الإنماء ومن الطبيعي أن بعض المناطق تشهد معارك بفعل تدخل الأحزاب

الوكالة الوطنية للإعلام: إشكال فردي بسيط في أحد أقلام الإقتراع في بلدة الغينة - فتوح كسروان أدى إلى إصابة أحد المواطنين بخدش في أنفه