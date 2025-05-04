فوز اللاحة المدعومة من ثنائيّ "أمل" و"حزب الله" مقابل اللائحة المدعومة من القوات والتيار والحزب الشيوعيّ وعدد من المستقلين في بلدة جون في الشوف

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