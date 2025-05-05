وزير الداخلية: لإعلان النتائج النهائية للانتخابات البلدية والإختيارية في محافظة جبل لبنان سيتم ادخالها على الكمبيوتر لتدقيقها للتأكد من عدم وجود أي شائبة وبعدها تصدر الوزارة النتائج على الموقع الإلكتروني وهكذا يتم اعلانها بصورة رسمية

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