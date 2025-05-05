وزير الداخلية أحمد الحجار: نأمل بأن تبدأ النتائج بالصدور تباعا في الساعات المقبلة

ضوضاء وشكاوى وانزعاج... عيد ميلاد ديفيد بيكهام الـ50 ينتهي بطريقة غير متوقعة: هذا ما حصل!

ضوضاء وشكاوى وانزعاج... عيد ميلاد ديفيد بيكهام الـ50 ينتهي بطريقة غير متوقعة: هذا ما حصل!

وزير الداخلية: لإعلان النتائج النهائية للانتخابات البلدية والإختيارية في محافظة جبل لبنان سيتم ادخالها على الكمبيوتر لتدقيقها للتأكد من عدم وجود أي شائبة وبعدها تصدر الوزارة النتائج على الموقع الإلكتروني وهكذا يتم اعلانها بصورة رسمية