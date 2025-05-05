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الأمين العام للمشروع الوطني العراقي الشيخ جمال الضاري بعد لقائه الرئيس عون: بحثنا تعزيز العلاقات اللبنانية - العراقية وتطويرها على مختلف الصعد ووجودنا في لبنان يجسّد رسالة تضامن ودعم من الشعب العراقي إلى الشعب اللبناني الشقيق

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2025-05-05 | 06:36
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الأمين العام للمشروع الوطني العراقي الشيخ جمال الضاري بعد لقائه الرئيس عون: بحثنا تعزيز العلاقات اللبنانية - العراقية وتطويرها على مختلف الصعد ووجودنا في لبنان يجسّد رسالة تضامن ودعم من الشعب العراقي إلى الشعب اللبناني الشقيق
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الأمين العام للمشروع الوطني العراقي الشيخ جمال الضاري بعد لقائه الرئيس عون: بحثنا تعزيز العلاقات اللبنانية - العراقية وتطويرها على مختلف الصعد ووجودنا في لبنان يجسّد رسالة تضامن ودعم من الشعب العراقي إلى الشعب اللبناني الشقيق

 
 
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