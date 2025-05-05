الأمين العام للمشروع الوطني العراقي الشيخ جمال الضاري بعد لقائه الرئيس عون: نثمّن موقف رئيس الجمهورية في ما يتعلّق بحصر السلاح بيد الدولة فالدولة لا تُبنى إلا على قرار سياسي وأمني واحد

الأمين العام للمشروع الوطني العراقي الشيخ جمال الضاري بعد لقائه الرئيس عون: بحثنا تعزيز العلاقات اللبنانية - العراقية وتطويرها على مختلف الصعد ووجودنا في لبنان يجسّد رسالة تضامن ودعم من الشعب العراقي إلى الشعب اللبناني الشقيق

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