مسؤول عسكريّ إسرائيليّ: الفرصة متاحة أمام اتفاق آخر للرهائن

أكّد مسؤول إسرائيليّ كبير في مجال الدفاع وجود "فرصة سانحة"، أمام التوصل إلى اتفاق في شأن الرهائن المحتجزين في غزة خلال زيارة الرئيس الأميركيّدونالد ترامب للمنطقة الأسبوع المقبل.وأوضح أنّ إسرائيل ستبدأ عملية جديدة في القطاع إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق.وقال المسؤول بعد موافقة مجلس الوزراء الأمنيّ على عملية موسعة في غزة: "إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق في شأن الرهائن، ستبدأ عملية ‘عربات جدعون’ بكثافة عالية ولن تتوقف حتى تتحقق كل أهدافها".